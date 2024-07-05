Жителям Новосибирска нужен дополнительный отпуск после отдыха с детьми

Участие в исследовании приняли 1477 человек.

Почти половина жителей Новосибирска (48,9%) проводят отпуск с детьми. Такие данные приводятся после опроса, проведённого «АльфаСтрахованием».

Из них 32,9% родителей после отдыха испытывают такую усталость, что нуждаются в дополнительном отдыхе на диване в тишине. Ежегодно более четверти (26%) родителей отправляют детей в лагеря, каждый пятый (20%) отдыхает, отправив детей к бабушкам и дедушкам.

Некоторые (5,4%) предпочитают отдыхать поочередно, чтобы насладиться временем в одиночестве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области с ЕГЭ выгнали девять учеников за шпаргалки.