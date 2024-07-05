В Новосибирской области с ЕГЭ выгнали девять учеников за шпаргалки

Девять одиннадцатиклассников попытались во время экзаменов воспользоваться шпаргалками.

На пресс-конференции заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин сообщил о том, что девять школьников выгнали с ЕГЭ из-за использования шпаргалок.

Одновременно он отметил значительный рост числа участников экзаменов, набравших максимальный балл в текущем году. В числе лучших результатов выделяются учащиеся математической школы при МГУ, лицея № 22, гимназий № 3, 4, 10, 1, инженерного лицея НГТУ и экономического лицея Новосибирска.

Выпускники Чановского и Ордынского районов продемонстрировали высокие успехи в региональном контексте, увеличив общее число 100-бальников почти в два раза.