В Новосибирске на Михайловской набережной высадили душистые травы

Душистые травы высадили на Михайловской набережной.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в любимом месте для прогулок новосибирцев и гостей столицы Сибири высадили душистые травы.

Теперь на клумбах Михайловской набережной красуются герань, душица, имбирная мята, флоксы, пижма, полынь, лесная герань, ориета, гвоздика и травянка.

Новую концепцию озеленения Михайловской набережной реализовали еще шесть лет назад, а сейчас приступили к ее реконструкции.

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