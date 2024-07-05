В Новосибирске переустановили около 1,5 км тротуаров на Октябрьском мосту

Работы ведутся на двух половинах моста.

На Октябрьском мосту в Новосибирске завершены работы по переустановке почти 1,5 км тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 5 июля.

Работы проводились на обеих половинах моста и включали армирование тротуарной консоли, устройство оклеечной гидроизоляции, ремонт лестничных сходов опоры № 1, окраску балок пролетного строения, монтаж нового перильного ограждения и устройство цоколей барьерного ограждения.

По информации МКУ «Гормост», обновлено 1 350 м тротуарной консоли, осталось выполнить работы на 600 метрах, включая устройство выравнивающего слоя бетона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на Михайловской набережной высадили душистые травы.