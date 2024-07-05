В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, укравшего 100 тысяч рублей в торговом центре

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который украл 100 тысяч рублей в торговом центре.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, люди перед ним снимали крупную сумму в банкомате, но забыли ее забрать. После этого мужчина забрал наличные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Преступление произошло 28 июня в торговом центре в Калининском районе города, уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Мужчина попал на камеры торгового центра. Его фото было опубликовано полицией. Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить по номерам: 8(383)232-20-02, 8-983-301-00-98. В полиции гарантируют анонимность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска организовала проверку по обращению жителей Хилокского жилмассива.