В Новосибирске пропал 63-летний Валентин Четвериков с татуировкой и седыми волосами

В Ленинском районе Новосибирска пропал 63-летний Валентин Четвериков. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 27 июня. В последний раз его видели в серой рубашке, светлых бриджах и черных сланцах. Родные пропавшего отмечают, что он носит усы и имеет татуировку на правом плече.

Приметы Валентина Четверикова: рост 170 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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