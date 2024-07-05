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общество

В Новосибирске супруги заработали три млн руб на обмане с криптовалютой

Фото: Сиб.фм

Три миллиона рублей на обмане с криптовалютой заработали муж и жена.

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту мошенничества с криптовалютой в отношении супружеской пары, которая обещала людям разбогатеть, заранее зная, что сделать это у них не получится. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

“Обманным путем у жителей региона похищены денежные средства в общей сумме более 3,3 млн рублей”, – сообщили в ведомстве.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его супруга находится под домашним арестом.

Напомним, что без денег и жилья оставили мошенники пенсионерку из Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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