В Новосибирске супруги заработали три млн руб на обмане с криптовалютой

Три миллиона рублей на обмане с криптовалютой заработали муж и жена.

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту мошенничества с криптовалютой в отношении супружеской пары, которая обещала людям разбогатеть, заранее зная, что сделать это у них не получится. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

“Обманным путем у жителей региона похищены денежные средства в общей сумме более 3,3 млн рублей”, – сообщили в ведомстве.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его супруга находится под домашним арестом.

Напомним, что без денег и жилья оставили мошенники пенсионерку из Новосибирска