В Новосибирской области бурый медведь напал на мужчину и 12-летнего ребенка

Жителю Новосибирской области и его 12-летнему сыну пришлось спрятаться в овраге, чтобы спастись от медведя.

34-летний житель Новосибирска и его 12-летний сын 3 июля отправились на охоту в лес в Тогучинском районе. По словам мужчины, они охотились на уток и внезапно встретили медведя.

«Мы сначала не сразу поняли, что это медведь. Он сидел спиной к нам и показалось, что это просто куча с листьями. Подошли ближе и животное развернулось. Сын закричал, и медведь побежал на нас. Схватил меня за руку и сильно повредил её. Я напугался за жизнь сына, схватил ружье и начал отбиваться, но он не уходил. Где-то в глуши леса мы услышали выстрел, внимание медведя переключилось, и мы быстро побежали. Спрятались в овраге, чтобы переждать. Сын сильно плакал, я просил его быть тише, иначе медведь мог бы вернуться за нами. Позже животное подошло к оврагу, но нас не заметило. Мы переждали полчаса и начали выбираться из леса», — рассказал Сиб.фм новосибирец Михаил Богомолов.

По словам мужчины, медведь задел его за бицепс и ему пришлось обратиться к врачу на территории заимки. Медик обработал ему рано и забинтовал. Ребенок во время нападения медведя не пострадал.

Ранее Сиб.фм писал о том, что медведь задрал двух коров в Каргатском районе.