В Новосибирской области клещи покусали 837 местных жителей

837 жителей Новосибирской области были искушены клещами.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора Новосибирской области, в период с 26 июня по 2 июля 2024 года было зарегистрировано 837 случаев укуса клещом.

Специалисты уточнили, что показатели уменьшились почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

Всего с начала эпидемического сезона в больницы Новосибирской области по поводу укусов клещами обратились 11 893 человека.

Напомним, что в Новосибирской области более 1,5 тысяч человек за неделю покусали клещи