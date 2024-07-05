В Новосибирской области на 5% увеличилась смертность

За первое полугодие 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 18,62 тыс смертей.

В первом полугодии 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 18,62 тыс. случаев смерти, что на 5,17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствует официальная статистика регионального управления по делам ЗАГС.

Научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Ольга Чудаева отметила, что повышение смертности может быть связано как с текущей спецоперацией, так и с последствиями ковидного периода, а также длительным старением населения из-за низкой рождаемости в предыдущие годы.

Основными причинами смертности в 2022 году были заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования и различные внешние факторы, включая травмы, отравления и убийства, сообщила ученый.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны новые подробности об угрозах мигрантов жителям Новосибирска на Хилокском жилмассиве.