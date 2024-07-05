Житель Новосибирска оплатил долг перед сыном, чтобы улететь в Таиланд

Мужчина из Новосибирска оплатил долг и улетел отдыхать.

В пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области сообщили, что 36-летний житель Новосибирска оплачивал текущие расходы на сына, но при этом не погасил долг по алиментам в размере 217 тысяч рублей. Также сибиряк должен был заплатить 29 500 рублей по исполнительному сбору и 8 тысяч — по налоговому.

По этой причине приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства в кредитных организациях, а также о временном ограничении должника на выезд из России.

Тогда мужчина предоставил приставам квитанцию об оплате задолженности на 60 тысяч рублей, а когда узнал, что этого не хватит для возможности выехать отдыхать в Таиланд, ему пришлось доплатить еще 194,5 тысячи рублей.

Напомним, что в Новосибирске супруги заработали три млн руб на обмане с криптовалютой