Жители Новосибирска обеспокоены из-за женщин в хиджабах на детской площадке

На детской площадке в микрорайоне «Родники» жители Новосибирска заметили группу женщин в хиджабах.

Около десяти человек в закрытой одежде столпились у скамеек, что вызвало обеспокоенность у местных жителей.

По словам новосибирцев, количество мигрантов в микрорайоне увеличилось. Один из жителей поделился фотографией из окна своего дома в спальном районе в социальной сети, сопроводив её комментарием: «А говорили, что китайцы захватят Сибирь».

Жители также отмечают, что дети мигрантов ведут себя некультурно, забирают игрушки у других детей и могут кинуть мусор в взрослого человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, который наехал на школьника в Новосибирске.