Бастрыкин требует наказать пьяного мигранта сбившего 12-летнего школьника под Новосибирском

29 июня вблизи СНТ «Строитель» водитель Toyota Carina сбил 12-летнего мальчика. Вместо оказания помощи, водитель попытался скрыться, однако был задержан местными жителями до появления полиции. Об это пишет издание «Вести Новосибирск».

Глава СКР Алексанр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства ДТП и представить ему полый отчет ДТП под Новосибирском.

Инцидент произошёл 29 июня, группа детей вместе с взрослыми возвращаясь с прогулки решили остановиться около ворот СНТ «Строитель». И в этот момент на большой скорости одного из детей сбила Toyota Carina, от сильного удара школьника откинуло на резиновую лодку, она смягчила удар и уменьшила количество полученных мальчиком травм. Однако несмотря на это, у ребёнка установлено смещение шейных позвонков. Водитель в панике пытался покинуть место ДТП, но очевидцы и родители смогли его остановить.

Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина был пьян, а также не имел водительского удостоверения российского образца и гражданства РФ. Составив протокол, пьяный водитель был отпущен, а машина отправилась на штрафстоянку

Как позже уточнилось в полиции, ответственность за содеянное будет определена после уточнения тяжести причинённого вреда здоровью мальчика.

Вопрос о его ответственности, как сообщили родителям в полиции, будет решен после уточнения тяжести вреда, причиненного ребенку.

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре под Новосибирском, в котором погибли дети.