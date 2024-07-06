Главу СК заинтересовали мигранты из кафе «Кишлак», которые угрожали новосибирцам

Бастрыкина заинтересовали мигранты из кафе «Кишлак», которые угрожали жителям Новосибирска.

В Следственном комитете РФ было поручено возбудить уголовное дело из-за угроз, которые поступали в адрес трех жительниц Новосибирска от мигрантов из-за кафе «Кишлак».

По данным ведомства, в СМИ появилась информация об угрозах со стороны представителей общепита «Кишлак», расположенного в Хилокском микрорайоне.

Женщины, которые столкнулись с угрозами, рассказали, что 2 июля к ним подъехал иностранец. Он агрессивно отреагировал на жалобы на кафе «Кишлак». Во время угроз мужчина демонстрировал кобуру с пистолетом.

Напомним, что стали известны новые подробности об угрозах мигрантов жителям Новосибирска на Хилокском жилмассиве.