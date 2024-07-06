Машины в Новосибирске стали дешевле на 35%

С начала года в Новосибирске средний ценник на авто прямо с конвейера стал ниже на 35 %, в свою очередь авто б/у подешевели на 15%. Информация об этом появилась на сайте «infopro54».

Самым дешевым автомобилем стала Toyota RAV4, средняя стоимость примерно 4,7 миллиона рублей, что на 7% меньше чем в конце весны. Однако в цене прибавил Geely Coolray – 2,7 миллиона рублей, его стоимость повысилась на те же 7 %.

Ценовые качели также коснулись и машин уже с пробегом, так, например, ценник на Mercedes-Benz E-Класс упал на 12% и составил 5,8 млн. Стоимость Datsun on-DO автовладельцы оценивают примерно в 547 тысяч, что на целых 16% выше, чем раньше.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске суд вынес приговор 16 обвиняемым по делу о перепродаже автомобилей на 55 миллионов рублей.