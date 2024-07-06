В Новосибирске суд вынес приговор 16 обвиняемым по делу о перепродаже автомобилей на 55 миллионов рублей

Октябрьский районный суд вынес приговор 16 сотрудникам коммерческой организации, за покупку автомобилей и мотоциклов за рубежом с целью дальнейшей продажи в России.

Все обвиняемые были признаны виновными в уклонении от уплаты таможенных пошлин, а также в ряде противозаконных валютных операций.

Как сообщат пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, начиная с июня 2017 года по ноябрь 2022 года, подсудимые суммарно перевели около 55 млн рублей на счета зарубежных фирм обозначив целью проплаты покупку автотехники для персонального использования. Компания предоставляла поддельные документы, в которых были указаны совершенно другие суммы. Делали они это для снижения платы таможенных платежей.

По решению суда обвиняемы выплатили ущерб в виде 560 тысяч рублей. Зам директора обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, один из обвиняемых остался должен 40, 14 других выплатят по 30 тысяч рублей.

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