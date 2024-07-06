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общество

Новосибирцам раскрыли секреты 10 мумий Древнего Египта

Фото: BFM-Новосибирск

5 июля в Новосибирском государственном художественном музее начала свою работу выставка, посвященная погребальному искусству Древнего Египта. Сообщает издание BFM-Новосибирск.

В рамках выставки «Древний Египет. Искусство бессмертия» новосибирцам расскажут о культуре погребения Древнего Египта, о том, как учёные проводили свои исследования, а также какие вопросы появились после.

87 артефактов привезли в столицу Сибири из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Лекции о погребальных процессах и ритуалах стали частью открытия выставки. Экскурсоводы также рассказали об открытиях, которые смогли сделать ученые, за последнее время исследуя мумий.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирский краеведческий музей передали редкие монеты, изъятые на таможне.

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Роман Чугаев
Журналист

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