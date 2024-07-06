Новосибирским дачникам рассказали секрет большого урожая земляники

Майские заморозки могли сильно повлиять на урожай земляники в этом году, что очень напугало сибирских дачников. Однако пострадал лишь ранний урожай.

На восход плодов ягоды влияет очень много факторов. Для получения богатого урожая за кустиками нужно ухаживать прямо с момента высадки. Основными советами по уходу за культурой поделилась специалист Наталья Иванцова с изданием VN.ru.

Эксперт рекомендует высаживать траншею, выкладывая удобрения в виде конского подстилочного навоза и обычную землю с добавлением биогумуса. Важно соблюдать дистанцию межу кустиками примерно в 50 см.

В сезоне ягода требует минимум 5 подкормок. Наталья Иванцова уверена, что каждый год нужно менять сорта ягоды и каждые 5 лет стоит высаживать её на другом месте.

Основным врагом земляники становятся трипсы. Нужно опрыскать кусты раствором фитофермома. В случае если вредители уже нанесли ущерб ягоде, её вкус с большей долей вероятности будет испорчен.

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