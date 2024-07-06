Новосибирцы могут записать своих детей в первый класс через Госуслуги

На платформе началась вторая волна приема детей в первый класс.

Начиная с 6 июля записать школьника в первый класс в удалённом форматемогу родители, чьи дети живут вне закрепленном за школой районе.

«Услуга входит в список массовых социально значимых сервисов, которые предоставляются в электронном виде в рамках Указа Президента, и пользуется все большей популярностью у жителей региона.В Усть-Таркском и Северном районах в этом году 100% заявлений — электронные», — сообщила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

Приём учеников проживающих не по месту регистрации будет проходить до 5 сентября. В 24/25 году около 38 тысяч детей станут пойдут в первый класс.

Ранее Сиб.фм писал о том, что единственная школа в одном из микрорайонов Новосибирска прекратила прием детей: мест больше нет.