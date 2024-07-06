Пещера снежного человека и затонувшие сокровища: опубликованы шесть таинственных мест Новосибирской области

Сиб.фм публикует гид по загадочным местам Новосибирской области. От этих легенд захватывает дух.

Где живет йети

Суровая красота дикой природы самого северного района области поражает воображение. На берегу живописного озера Карбалык в Кыштовском районе, дыша свежим воздухом простора, умиротворения, которое дарит это спокойное синее озеро со скользящей по его глади лодкой и рыбачьими пирсами у берега, глядя на березовую рощу на противоположном берегу, этот зеленый ковер разнотравья, расцвеченный голубыми, розовыми, белыми цветами, — понимаешь, что вот это все — и есть настоящее, живое.

Величественная красота, суровость и некоторая обособленность района породила здесь сразу несколько легенд, которые до сих пор рассказывают местные жители.

Например, селяне говорят, что здесь видели йети, или снежного человека. Утверждают, в окрестностях Кыштовки регулярно находят следы, которые не принадлежат ни человеку, ни зверю. Очевидцы говорят, что лесной человек имеет большой рост и весь покрыт волосами.

Тайна пяти озер

Еще одна кыштовская легенда – о пяти озерах. Согласно ей, водоемы имеют метеоритное происхождение (от упавших здесь пяти осколков крупного метеорита) и соединены подземной рекой. Им приписываются мистические и целебные свойства. По легенде, вода в этих озерах не портится годами и излечивает множество болезней. Но полностью исцелится и омолодится в ней тот, кто в строгой последовательности окунется в воды каждого из пяти озер. Впрочем, научного подтверждения эта легенда, как и первая, тоже не имеет.

Набор водоемов в этой пятерке варьируется. Как правило, в нее включаются озера Данилово и Ленево (оно же ЛенЁво или ЛИнево). На роль третьего и четвертого претендуют Шайтан, Щучье и Урманное. Важным элементом легенды является пятое мифическое Потаённое озеро, которое до сих пор никто не обнаружил.

Затонувшие сокровища

Данилово озеро – еще одна достопримечательность Кыштовского района. Вплоть до 2012 года считалось, что водоем, расположенный в 14 км к северо-западу от старинного села Малокрасноярка, обладает целебными свойствами, благодаря большой концентрации серебра в его воде. Озеро иногда называют «Серебряное».

Рассказывают даже легенду о том, что в годы советской власти купец Данилин или Даниил, спасаясь от преследования, решил проехать на тройке лошадей по тонкому льду этого озера. В санях перевозилось нажитое богатство, в основном – серебро. Лед не выдержал, и купец с обозом утонул. Однако наука пока не подтвердила ни того, ни другого факта.

Сибирская Троя

К развалинам древнего Рима ежегодно устремляются тысячи туристов. А вот были ли вы в Чичабурге – ровеснике этого легендарного города и не менее известной древнегреческой Трои? А ведь это покрытое тайной поселение совсем рядом – в Здвинском районе. И это не легенда, хотя мифов о древнем городе на берегу реки Каргат неподалеку от села Чича достаточно. Несколько лет раскопки городища VIII–VII веков до нашей эры вела международная археологическая экспедиция во главе с академиком РАН доктором исторических наук профессором Вячеславом Молодиным. Немецкие учёные в составе группы и окрестили поселение Чичабургом.

Улицы с домами, разделенные на сектора – для богатых и бедных, оборонительные укрепления занимают около 240 тысяч квадратных метров. По расчетам ученых, в городе проживало около 2000 человек – по тем временам, это было достаточно крупное поселение, объединившее людей разных культур. По предположениям ученых, это мог быть крупный транспортный узел.

Город опустел внезапно. Ученые считают, что причиной этого могло стать какое-то бедствие или нападение врагов. Но, так как на развалинах не найдено никаких письменных источников, то до сих пор остается загадкой, что же за трагедия случилась у озера две с лишним тысячи лет назад.

Крупные находки археологи увезли с собой, а часть фрагментов посуды, домашней и хозяйственной утвари остались в здвинском краеведческом музее. Говорят, эти находки перевернули устоявшиеся представления о возникновении цивилизации в Сибири.

Тайны древнего леса

Немногим более 100 километров от Новосибирска, расположена еще одна природная достопримечательность региона — Караканский бор. Он расположен в Ордынском районе, на правом берегу Обского водохранилища. Это 99 тыс. га уникального леса. На территории могли бы разместиться три маленьких европейских государства – Андорра, Лихтенштейн и Мальта. Этим борам более 10 тысяч лет, они остались от времен, когда климат в наших краях был более теплым. И эти леса совсем не похожи на окружающие их степные и лесостепные пространства. Каракан сохранил для нас облик великих древних лесов.

Из Ордынского района попасть сюда можно на пароме, время в пути до села Нижнекаменки, которое называют воротами в Караканский бор – 40 минут. Кстати, в Караканский бор организованы туристические маршруты, так что, при желании, можно заказать экскурсию, чтобы точно не пройти мимо самых удивительных мест.

Впрочем, любой уголок этого реликтового леса завораживает с первой минуты. Горы, скальные выходы и ущелья придают бору величественный, совершенно сказочный вид, будоражащий душу и фантазию. Могучие сосны, древесные корни, кустарники местами сплетаются в какие-то таинственные фигуры. Большое количество мхов и лишайников, часть из которых – краснокнижные, т.к. они существовали еще тысячи лет назад и сохранились до сих пор. Все это обладает огромной силой притяжения.

Еще немного – и мы в самом сердце Караканского бора, которое в народе называют Лягушачьим озером. На самом деле, это рукотворная запруда на речке Каменка. До революции здесь была водяная мельница, неподалеку еще остались остатки ее фундамента. Запруда построена для работы этой мельницы. И вот мельницы уже нет лет 100, а запруда осталась. А речка проложила себе путь дальше, и там есть небольшой водопад. Весной он превращается в поток, шумит, заполняя водой окрестности. А сейчас мы можем пройти по дну реки к самому «Тёртому камню» — одному из удивительных природных явлений.

Название ему дала скала, которая как будто кем-то отшлифована. И в самом центре скалы – как будто таинственная замурованная дверь, ведущая внутрь. Существует легенда, что когда-то на месте села Нижнекаменка было богатое татарское село, которое часто подвергалось набегам разбойников. И тогда старейшины собрали с каждой семьи деньги, набрался целый горшочек с золотом, который каждая семья должна была по очереди охранять. Однажды горшочек попал в семью, где жила молодая женщина Дарина, со своим маленьким сыном. Когда разведка донесла, что неподалеку видели разбойников, Дарина, схватив сына, постаралась незаметно выбраться из деревни, чтобы убежать в лес и спрятать золото. Но всадники заметили их и пустились в погоню. Дарина с сыном бежали вдоль скал и берега реки, и в какой-то момент мать велела сыну спрятаться. «Я их задержу», — сказала она. Дарину зарубили. И там, где пролилась ее кровь, сейчас бьет родник. Его так и называют: Дарьин родник. А мальчик бежал дальше. И когда всадники начали настигать его, он попросил помощи у духов леса, скала расступилась, он зашел в нее, и скала его укрыла. И там, где ребенок зашел в скалу, появилась эта арочная дверь. А у местных есть продолжение легенды – что в тихую лунную ночь, когда воды в реке много, можно увидеть ребенка, который идет по воде и несет в руках горшочек с золотом.

Это, конечно, лишь легенда. А вот зайца, лисицу, лося или косулю в бору действительно можно встретить.

Мелодия затонувшего колокола

И еще одна легенда – о живописном старинном селе Чингис (или Чингисы) в Ордынском районе иногда называют «сибирским Китежем». В связанную с этим местом красивую историю кто-то верит, а кто-то – нет.

Когда церковь закрывали, колокола разбивали кувалдами. Долгое время они, никому не нужные, лежали на берегу. Потом их погрузили на баржу, но она, отчалив, затонула. По легенде, накануне Пасхи из-под воды слышится колокольный звон.

Ранее Сиб.фм публиковал гид по таинственным местам Новосибирской области.