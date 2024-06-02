Магия водопадов и пристанище йети: гид по таинственным местам Новосибирской области

Еще недавно миф о том, что Новосибирской области нечем удивить искушенных туристов, казался правдой. Ровно до тех пор, пока волей случая не удалось побывать в таких уголках, от которых просто захватывало дух. Рассказываем о самых красивых, впечатляющих местах региона, куда можно отправиться не только на выходные, но и в отпуск.

Горы, водопады, реликтовые леса, почти «иудейские» пустыни и озеро, овеянное легендами – это все Новосибирская область.

Легенды Каракана

Для начала отправимся не слишком далеко – немногим более 100 километров от Новосибирска, в Караканский бор. Он расположен в Ордынском районе, на правом берегу Обского водохранилища. Это 99 тыс. га уникального леса. На этой территории могли бы разместиться три маленьких европейских государства – Андорра, Лихтенштейн и Мальта. Этим борам более 10 тысяч лет, они остались от времен, когда климат в наших краях был более теплым. И эти леса совсем не похожи на окружающие их степные и лесостепные пространства. Каракан сохранил для нас облик великих древних лесов.

Из Ордынского района попасть сюда можно на пароме, время в пути до села Нижнекаменки, которое называют воротами в Караканский бор – 40 минут. Кстати, в Караканский бор организованы туристические маршруты, так что, при желании, можно заказать экскурсию, чтобы точно не пройти мимо самых удивительных мест.

Впрочем, любой уголок этого реликтового леса завораживает с первой минуты. Горы, скальные выходы и ущелья придают бору величественный, совершенно сказочный вид, будоражащий душу и фантазию. Могучие сосны, древесные корни, кустарники местами сплетаются в какие-то таинственные фигуры. Большое количество мхов и лишайников, часть из которых – краснокнижные, т.к. они существовали еще тысячи лет назад и сохранились до сих пор. Все это обладает огромной силой притяжения.

Еще немного – и мы в самом сердце Караканского бора, которое в народе называют Лягушачьим озером. На самом деле, это рукотворная запруда на речке Каменка. До революции здесь была водяная мельница, неподалеку еще остались остатки ее фундамента. Запруда была построена для работы этой мельницы. И вот мельницы уже нет лет 100, а запруда осталась. А речка проложила себе путь дальше, и там есть небольшой водопад. Весной он превращается в поток, шумит, заполняя водой окрестности. А сейчас мы можем пройти по дну реки к самому «Тёртому камню» — одному из удивительных природных явлений.

Название ему дала скала, которая как будто кем-то отшлифована. И в самом центре скалы – как будто таинственная замурованная дверь, ведущая внутрь. Существует легенда, что когда-то на месте села Нижнекаменка было богатое татарское село, которое часто подвергалось набегам разбойников. И тогда старейшины собрали с каждой семьи деньги, набрался целый горшочек с золотом, который каждая семья должна была по очереди охранять. Однажды горшочек попал в семью, где жила молодая женщина Дарина, со своим маленьким сыном. Когда разведка донесла, что неподалеку видели разбойников, Дарина, схватив сына, постаралась незаметно выбраться из деревни, чтобы убежать в лес и спрятать золото. Но всадники заметили их и пустились в погоню. Дарина с сыном бежали вдоль скал и берега реки, и в какой-то момент мать велела сыну спрятаться. «Я их задержу», — сказала она. Дарину зарубили. И там, где пролилась ее кровь, сейчас бьет родник. Его так и называют: Дарьин родник. А мальчик бежал дальше. И когда всадники начали настигать его, он попросил помощи у духов леса, скала расступилась, он зашел в нее, и скала его укрыла. И там, где ребенок зашел в скалу, появилась эта арочная дверь. А у местных есть продолжение легенды – что в тихую лунную ночь, когда воды в реке много, можно увидеть ребенка, который идет по воде и несет в руках горшочек с золотом.

Это, конечно, лишь легенда. А вот зайца, лисицу, лося или косулю в бору действительно можно встретить.

Абрашинский карьер

Еще одна достопримечательность Ордынского района — Мраморное озеро, или Абрашинский карьер, он находится в полуторакилометрах от деревни Абрашино. Удивительное рукотворное озеро с бирюзовой водой, которая в пасмурную погоду кажется зеленой, но от этого озеро, лежащее как в мраморной чаше, среди скалистых берегов, не менее живописно.

В отличие от Караканского бора, мраморное озеро возникло сравнительно недавно. Площадь карьера — 300 метров в длину и 130 в ширину. В советское время здесь добывали строительные камни – песок, щебень, недорогие сорта мрамора. Но то ли инженеры однажды нарушили технологию, то ли карьер просто выработал свой ресурс, но в 90-е годы карьер стал наполняться водой из подземных источников, и добычу стройматериалов пришлось прекратить. И получился союз природы и рукотворных сил.

Сейчас на берегу озера – база отдыха, оборудовали причалы, можно покататься на лодке или катамаране.

С берега видно, как в озере медленно плавает рыба. Однако рыбачить на озере запрещено, можно только наблюдать за ней. Поскольку рыба здесь, можно сказать, находится «на работе». Так как озеро непроточное, оно со временем начинает зарастать водорослями, а рыба их поедает.

Магия водопадов

Водопадов в равнинной Новосибирской области немного, и большинство из них – рукотворные. Не Ниагара, конечно, но насладиться удивительным зрелищем и свежестью ниспадающих вод можно и у нас. Для этого отправляемся на восток области. В Маслянинском районе сразу несколько водопадов, и среди них есть настоящие – природные.

На пути в село Егорьевское расположен один из самых живописных и мощных в регионе – Суенгинский водопад. Каскады водосливов окружены спускающимися по склонам березами, соснами и сочной травой, подступающими к самой воде.

В 30-х годах прошлого века, когда был бум строительства малых ГЭС, построена станция и на реке Суенга, название которой в переводе с тюркского означает «таежная река». Для этого русло водоема немного изменили, и в результате появились пороги, достигающие полутора метров. В 70-х годах потребность в ГЭС отпала, и теперь о ней напоминают лишь дамба да мост через реку.

А бурлящий поток воды – источник потрясающих впечатлений и красивейших фото. Даже не верится, что все это – Новосибирская область. Течение в районе моста более спокойное, можно походить по порогу, фотографируясь на фоне практически алтайских пейзажей. Хотя пороги этого водопада имеют максимальную категорию сложности для туристов-рафтингистов.

Кстати, среди зарослей зелени – и наверху, где шум водопада не так силен, и у самой воды достаточно мест, где можно поставить палатку, чтобы насладиться тишиной и пением птиц, порыбачить и искупаться.

Еще один водопад – Талицкий – расположен рядом с деревней Никоново. Это как раз нечастый для нашей области случай естественного водопада. Расположенный в лесу, никоновский водопад с шумом обрушивает свои воды с 10-метровой скалы в небольшое озеро.

И, наконец, еще один водопад, рождающий бурю эмоций и ярких фото – это Прямской, расположенный на выходе реки Прямая из озера возле села Прямское.

Здесь с серо-бурых скал, акварельно расцвеченных скромными желтыми и сиреневыми цветочками, открывается волшебный вид на зеркальную гладь озера и бескрайний, наполняющий душу гармонией простор.

Большие валуны разбивают русло несущегося по ущелью водопада надвое, а под одним из водных каскадов есть уступ. Рассказывают, что оттуда можно наблюдать за водопадом как будто изнутри его, стоя за потоком воды, как за экраном.

Еще один водопад — Карпысакский, тоже рукотворный, находится в Тогучинском районе в сторону поселка Горный. Расстояние до него из Новосибирска — 59 км. Путь лежит по трассе на Ленинск-Кузнецкий, но село находится не на трассе, до него еще 1 км, а до водопада — около 5 км.

Водопад образовался в 70-х годах прошлого века на краю запруды, в которой местные жители разводили карпов. Поток разрушил сооруженную ими старую плотину в месте слияния рек Буготак и Карпысак и прорвался наружу.

Но какое значение имеют эти нюансы, когда захватывает дух от взгляда на мохнатые лесные заросли на противоположном берегу водоема, на сверкающую рябь воды, ниспадающую хрустальными брызгами водопада.

А еще завораживает удивительный фокус: у самой чаши водопада нет-нет, да и ударит в нос соленый, совсем морской воздух, накрыв волной южных воспоминаний! И все это в полусотне километров от Новосибирска.

Сейчас территория у водопада благоустроена, говорят, что в летний сезон здесь яблоку негде упасть. Однако парковки, беседки, прокат катамаранов и лодок, естественно, платные. Если не планируете отдыхать на базе отдыха и не хочется платить за парковку, можно оставить машину ближе к поселковой дороге и пройти к водопаду пешком.

Фантастические горизонты

Искушенные поклонники отдыха на Алтае наверняка скептически усмехнутся предложению прогуляться по новосибирскому участку Салаирского кряжа. И совершенно напрасно. Да, это не Алтай, нам досталась лишь небольшая часть живописнейшей возвышенности. Но она определенно стоит того, чтобы хоть раз на ней побывать.

Предгорье Салаирского кряжа находится в Тогучинском районе на границе с Маслянинским районом. Простор, которому нет конца, горизонт, уходящий в небо, и ты – словно паришь над этим неописуемым зелено-голубым пространством. Это чувство трудно передать словами.

Березовские скалы

И снова – Маслянинский район. Со скалистых вершин, как на ладони – уходящая лентой вдаль река Бердь, пологий противоположный берег, который так и манит расположиться в палатке у воды или на живописной поляне среди шелестящих крон берез. А вокруг — куда ни кинь взгляд – обрывистые, поросшие романтически стойкой растительностью склоны с труднопроходимыми спусками. Обозревать эти окрестности, наслаждаясь молчаливым величием природы, можно бесконечно.

Березовские скалы – популярное место не только у простых любителей активного отдыха. Здесь несколько вертикальных трасс различной сложности, на которых проходят областные соревнования по альпинизму и тренировки по горной подготовке новосибирских спасателей. Так что, если хочется драйва и ярких кадров в фотоальбоме, то здесь – самое подходящее место для этого.

Обская песчаная степь

Это уникальный природный оазис близ поселка Лесниковского в Сузунском районе, подобного которому в Новосибирской области больше нет, и он совершенно не похож на представление о степях как бескрайней равнине. Здесь это – песчаный склон, весь заросший кустарниками и деревьями. Некоторые растения, как, например, песчаный ковыль, занесенный в Красную книгу, встречаются только здесь.

А какой здесь воздух – рождающий воспоминания детства и дарящий удивительное умиротворение.

Расстояние от рабочего поселка Сузун до границы с памятником природы «Обская песчаная степь» – 27 км на машине, от Новосибирска – 220 км.

Озеро Чаны

Чаны — одно из крупнейших озер мира, самое большое озеро в Западной Сибири и второе по величине после Байкала во всей Сибири. Хотя и не очень глубокое: средняя глубина – 2 метра, а максимальная – 7 метров. Возникло оно еще в конце ледникового периода – 10 – 13 тысяч лет назад, и у него сложная конфигурация. На озере более 70 островов и более 50 полуостровов. Во время миграции и гнездования на озере находится до 300 видов птиц, а за сезон их бывает до полутора миллионов. В Чанах обитают 16 видов рыб: окунь, судак, щука, сазан и другие.

Чаны настолько велики, что захватывают собой целых 5 районов области: Чановский, Барабинский, Здвинский, Купинский и Чистоозерный. От озера веет свежестью и прохладой. Это озеро обладает какой-то неведомой силой притяжения. Оно завораживает в любое время суток и в любую погоду. Стоя по щиколотку в воде, подставив лицо навстречу этой вселенской, рождающейся где-то за бесконечно-синим горизонтом свежести, невольно чувствуешь себя частью этой вольной стихии. А прогулка на лодке или катере – это просто феерверк ярких впечатлений и незабываемых эмоций.

Отдохнуть на озере можно как дикарями, так и обосновавшись на базе отдыха, одна из которых, например, есть в Барабинском районе.

«Иудейская пустыня» по-сибирски

Как вы думаете, где эта пустыня? Купинский район, у озера Горькое. Это соль выступает прямо на поверхности грунта, и белые хрусталики можно растереть в ладони. Простирающаяся пустыня заставляет усомниться, что мы в Новосибирской области. Некоторые сравнивают подобные пейзажи с побережьем Мертвого моря. Если быть совсем дотошным, то это сравнение вряд ли можно назвать корректным. Но что-то такое в этом пейзаже точно есть.

В начале пути к озеру от дороги кажется, что озеро вот оно – довольно рядом, но, идя по сухой и соленой бесконечности, ловишь себя на сомнении: а уж не мираж ли это, и как возможно такое здесь, в Сибири? Но – нет, все-таки не мираж, светлый грунт под ногами превращается в серую грязь, запах нарастает, по мере приближения к воде. В этой целебной жиже утопаешь все сильнее, уже по щиколотку. И, если чуть замешкаться, остановиться хотя бы на полминуты, ногу приходится с усилием выдергивать из грязи, при этом, временами тебя как бы засасывает – возникает ассоциация с зыбучими песками. Немного жутковато, но непередаваемо ярко по ощущениям!

Соленые озера

Новосибирской области повезло – соленых озер, за целебной силой которых многие едут к Мертвому морю, у нас много. И по лечебным свойствам они все не уступают знаменитой достопримечательности. Лучше все же начать с тех, которые уже более-менее обжиты туристами и местными жителями.

Поскольку некоторые из соленых озер новичка могут отпугнуть: в некоторых местах, чтобы добраться до воды, порой приходится прилично топать, утопая по щиколотку в серой, хоть и целебной, грязи. А вокруг самого озера может стоять стойкий своеобразный запах, отбивающий всякую охоту погружаться в водоем.

Озера Соленое в Чистоозерном районе – для тех, кто хочет просто насладиться спа-процедурой, без экстрима. Здесь удобный, заросший зеленью – травой и деревьями – берег, удобный спуск к воде – протоптанная отдыхающими тропа, и поверхность у воды тоже достаточно комфортная – не тонешь в грязи, и нет неприятного запаха.

Правда, в хорошую погоду здесь даже среди недели трудно рассчитывать на абсолютное одиночество – место довольно популярное.

Удивительная вещь – озеро сравнительно мелкое: чтобы погрузиться хотя бы по колено, можно пройти с десяток метров. Но зато и правда, какое наслаждение – довериться водной стихии и просто лечь на воду, чувствуя, ее поддерживающую прохладу!

Или просто смотреть на утопающий в зелени и предзакатных лучах солнца противоположный берег, который напоминает левитановские пейзажи.

Несмотря на целебный эффект и как раз именно поэтому находиться бесконтрольно долго в воде не рекомендуется, а после купания советуют смыть с себя соленую воду.

Кстати, в Чистоозерном районе более сотни пресных озер. Именно они с их зеркальной гладью так манят сюда путешественников. Чайки, кружащие над водой, выныривающие из зарослей камыша водоплавающие – вот она, прямо перед тобой — свободолюбивая стихия дикой природы, живущая своей, нетронутой цивилизацией жизнью! Отдыхай и наслаждайся, уставший от суеты горожанин!

Где живет йети

Суровая красота дикой природы самого северного, окруженного болотами, Кыштовского района поражает воображение. На берегу живописного озера Карбалык в Кыштовском районе, дыша свежим воздухом простора, умиротворения, которое дарит это спокойное синее озеро со скользящей по его глади лодкой и рыбачьими пирсами у берега, эта березовая роща на противоположном берегу, этот зеленый ковер разнотравья, расцвеченный голубыми, розовыми, белыми цветами, — понимаешь, что вот это все и есть настоящее, живое. Это мир, в который хочется возвращаться.

Кстати, жители Кыштовского района до сих пор передают рассказ о том, что на их территории видели йети, или снежного человека.

Напоследок – две подсказки для любителей экстремального досуга и острых ощущений. Дело в том, что в нашей области есть знаменитые места, но попасть туда можно только с опытным проводником. Впрочем, туристические экскурсионные маршруты уже тоже есть.

Так вот ты какой, рям!

Таким непонятным словом называется уникальное природное явление. Рям – это совершенно особый мир, он живет по своим законам и совсем не похож на окружающую его лесостепь. По внешнему виду рямы – это обыкновенные болота, но есть отличие, которое существенно выделяет их от остальных трясин.

Дело в том, что крупные массивы верховых болот в нашей области расположены на севере – в Васюганье. Но небольшие островки сфагновых болот – рямы, оторвавшись от основного болотного массива, проникают далеко на юг, в Барабинскую лесостепь. Эти рямы, как острова, отделившиеся от основного зеленого моря таежных болот Западной Сибири и попавшие в несвойственный им ландшафт в лесостепь. В Новосибирской области более 20 рямов. По количеству этих реликтовых природных комплексов, сохранившихся в малоизмененном виде на протяжении тысяч лет, наша область занимает одно из первых мест в мире.

Поверхность ряма, покрытая различными видами сфагновых мхов, похожа на разноцветный пушистый ковер. Многочисленные растения, сцепляясь между собой, поддерживают друг друга, образуя плотный покров. Сфагнумы не имеют корней. Только верхняя часть мха остается растущей, а нижняя постоянно отмирает, пополняя слой торфа.

Рям, который восточной стороной подходит к северо-западной окраине села Мирный в Усть-Таркском районе, образован в 2003 году. Тонкие, чахлые березки, изогнутые сосенки, небольшие кустарники, подушки рыхлого мха-сфагнума. Говорят, идти по ряму трудно. Пока вытягиваешь одну ногу, другая успевает увязнуть во мху. А, если присесть на пушистый мох, то вскоре оказываешься в углублении, полном воды. А еще, говорят, что в жаркую погоду там тучи гнуса и стоит одуряющий запах багульника.

Васюганские болота

Васюганье — не имеющий аналогов природный очаг, с большим разнообразием ландшафтов.

Васюганские болота возникли около 10 тысяч лет назад и занимали 45 тыс. кв. км, и с тех пор постоянно увеличиваются.

Сегодня это самое большое болото в северном полушарии. Безжизненные топи и трясины простираются на 53 -55 тысяч квадратных километров. Это больше территорий таких государств как Швейцария, Дания, Нидерланды или Словакия. Особенно быстро болота разрастаются в последнее время: только за последние 500 лет территория, занимаемая болотами, увеличилась на 75%.

В теплое время года болота почти полностью непроходимы для какой-либо техники. Даже вездеходы из-за топей могут пройти не везде. Поэтому передвижение, причем довольно опасное, возможно только пешком.

Здесь нет земли — под ногами 2-3 метра мягкого торфа, в который нога погружается, как в губку. Иногда попадаются участки, где условная «земля» и все вокруг вместе с карликовыми соснами колышется при каждом шаге, как желейная масса.

Васюганье является настоящим «кондиционером» всей планеты. Торфяное болото поглощает токсические вещества, связывает углерод, насыщает воздух кислородом и предотвращает образование парникового эффекта.

Болота обеспечивают пресной водой территорию всей Западной Сибири – здесь находятся тысячи небольших озер. Отсюда берут начала реки Васюган, Тара, Омь и другие. На болотах растут клюква, брусника, голубика, морошка. А также редкие и исчезающие виды растений.