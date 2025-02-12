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вчера 23:28
культура

В Новосибирск приедет выставка «сибирская Третьяковка» с произведениями Айвазовского, Репина и Левитана

Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

В Новосибирск приедет выставка «сибирская Третьяковка».

В экспозиции, организованной Новосибирским художественным музеем, будет представлено около 70 картин известных художников XIX-XX веков.

Среди произведений – работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других авторов, включая знаменитую картину Репина «Нищая».

Выставка откроется 15 февраля и будет доступна для посетителей до 18 мая 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске представили памятники дореволюционной архитектуры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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