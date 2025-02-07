В Новосибирске представили памятники дореволюционной архитектуры

Редкие архитектурные памятники показали в Новосибирске.

Экскурсовод Александр Матвеев представил для Сиб.фм топ-5 памятников дореволюционной архитектуры в «Тихом центре» Новосибирска. Среди них — Доходный дом Самсоновых, Дом Василькова, Дом Матвеева и два дома на улице Салтыкова-Щедрина.

Здания, окруженные современными небоскрёбами, сохраняют атмосферу прошлого и становятся настоящими оазисами среди городской суеты. Несмотря на интенсивные перестройки города, такие памятники деревянного и каменного зодчества до сих пор привлекают внимание прохожих и служат свидетелями истории Новосибирска.

Более подробно о достопримечательных зданиях можно узнать ЗДЕСЬ.