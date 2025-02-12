Екатерина Козловская досрочно покинула пост депутата Горсовета Новосибирска

Вакантное место перешло к Евгению Прохорову.

Депутат Горсовета Новосибирска Екатерина Козловская покинула свой пост досрочно. Об этом стало известно 12 февраля.

Как уточнили в горсовете, решение о досрочном прекращении полномочий было принято на основании отставки по собственному желанию депутата.

Вакантное место перешло к Евгению Прохорову. Екатерина Козловская получила мандат в Областном законодательном собрании, который ранее освободил Федор Николаев, бывший председатель бюджетного комитета и глава совета директоров «Новосибирскавтодор».