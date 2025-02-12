Новосибирский госуниверситет получит 180 тонн книг

Научная библиотека кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) к новому учебному году получит 600 тысяч книг, общий вес которых составит порядка 180 тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Библиотека будет расположена на 1-м этаже корпуса поточных аудиторий, являющегося частью кампуса НГУ, который строится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Общая вместимость нового книгохранилища составит около 1 миллиона экземпляров.

Библиотека будет оснащена машиной для обеспыливания книг, которая также будет очищать их от частиц вредных микроорганизмов.

Помещения библиотеки будут оснащены технологиями Центра искусственного интеллекта НГУ, включая элементы «умного дома». В библиотеке предусмотрены тихие зоны с медиаэкранами и акустическими панелями, а также зона свободной планировки для групповых встреч студентов.

Перемещение книг из текущего книгохранилища начнется в конце мая, а к сентябрю весь фонд библиотеки будет расставлен по стеллажам в новом здании.