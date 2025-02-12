Депутату из Новосибирской области Мартынову предъявили иск о незаконном обогащении

В Искитимском райсуде зарегистрирован иск прокуратуры к председателю Совета депутатов Искитима Юрию Мартынову.

Он подозревается в незаконном обогащении, связанное с выпиской премий из местного бюджета. В иске говорится о взыскании нелегально полученных средств. Первое заседание назначено на 3 марта.

Как сообщает «Вести Новосибирск», Мартынов регулярно выписывал себе премии, в том числе к праздникам, таким как 8 Марта. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 312 тысяч рублей.

Региональная прокуратура отказалась комментировать судебный процесс и уточнить сумму иска. В приемной председателя Совета депутатов Искитима сообщили, что Мартынов находится на больничном.

Юрий Мартынов — уроженец села Легостаево Искитимского района, окончил Новосибирский государственный пединститут. Работал врачом и преподавателем, четырежды избирался муниципальным депутатом. Возглавил горсовет в 2016 году.