Заболеваемость гриппом растет в Новосибирской области

В регионе вновь растет заболеваемость ОРВИ.

В Новосибирской области за последнюю неделю зафиксировано увеличение числа заболевших респираторными вирусными инфекциями, включая грипп и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

Так, лабораторные исследования показали, что все выявленные штаммы гриппа соответствуют актуальным вакцинам.

Эксперты рекомендуют соблюдать профилактические меры для предотвращения заболеваний. Также отмечается, что сейчас ситуация находится под контролем региональных властей.

Ранее Сиб.фм писал, что средство против штаммов коронавируса разработали в Новосибирске