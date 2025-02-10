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наука

Средство против штаммов коронавируса разработали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске создали новое средство против штаммов коронавируса.

Учёные центра вирусологии «Вектор» и Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН разработали препарат на основе усниновой кислоты, обладающий противовирусной активностью. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Усниновая кислота имеет широкий спектр биологической активности, включая противомикробное, противоопухолевое и противовоспалительное действие. Однако её высокая токсичность ограничивает применение.

В ходе испытаний на шести штаммах коронавируса средство показало выраженную противовирусную активность.

Напомним, что доклинические испытания вируса против онкологии проходят в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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