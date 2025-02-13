В Новосибирске ожидается магнитная буря 13 февраля

О геомагнитных возмущениях сообщили в Новосибирске.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 13 февраля 2025 года, в Новосибирской области риск геомагнитных возмущений составляет 25%, индекс вспышечной активности снизился до четырех, при этом накануне было зафиксировано три солнечных вспышки.

Метеозависимым людям по-прежнему стоит быть более внимательными к своему здоровью в подобные периоды.

Напомним, что названа дата аномального мороза -30 градусов в Новосибирской области