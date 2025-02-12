Выплаты бойцам СВО и Сибирская строительная неделя: главные новости Новосибирской области за 12 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 12 февраля.

В Новосибирской области опубликовали условия для службы по контракту. Контрактникам обещают высокий социальный статус, достойный уровень дохода и государственные льготы для всей семьи.

В Новосибирском Экспоцентре во вторник, 11 февраля, открылась Сибирская строительная неделя. Это мероприятие является профессиональной платформой для владельцев, руководителей и экспертов строительных компаний из Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.

В Новосибирске суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который воспрепятствовал работе журналистов телеканала ГТРК “Новосибирск” 2 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Новосибирский санаторий «Хвоя» разместил коммерческие облигации на 30 миллионов рублей в рамках программы на два млрд рублей. Срок обращения бумаг — до января 2028 года.