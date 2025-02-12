Почти 4 млн рублей. В Новосибирске опубликован размер выплат бойцам СВО в 2025 году

В Новосибирской области опубликовали условия для службы по контракту. Контрактники обещают высокий социальный статус, достойный уровень дохода и государственные льготы для всей семьи.

Сразу после подписания контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Ежемесячный доход составляет от 210 до 400 тысяч рублей, в зависимости от звания, должности и стажа. Также предусмотрены дополнительные премии за выполнение боевых задач.

За уничтожение или захват определенной техники предусмотрены специальные выплаты:

• 1 миллион рублей – за захват танка Leopard, Abrams или Challenger;

• 300 тысяч рублей – за уничтожение самолета или ракетных комплексов HIMARS и «Точка У»;

• 200 тысяч рублей – за сбитый вертолет;

• от 100 до 500 тысяч рублей – за уничтожение танка;

• 50 тысяч рублей – за уничтожение самоходной бронетехники, ПВО или беспилотника;

• 50 тысяч рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовой группы;

• 8 тысяч рублей – за каждые сутки участия в активных наступательных действиях.

В случае ранения военнослужащему выплачивается минимум 3 миллиона рублей.

Помимо финансовой поддержки, контрактникам и их семьям предоставляются значительные льготы. Среди них: кредитные и налоговые каникулы, бесплатное лекарственное обеспечение, обучение детей в вузах на бюджетных местах, отдых в детских лагерях. Контрактники также могут получить жилье через накопительно-ипотечную систему Министерства обороны или служебное жилье с компенсацией за его аренду. После службы военные получают статус ветерана боевых действий со всеми соответствующими гарантиями.

Для желающих заключить контракт предусмотрены консультации и помощь в оформлении документов.