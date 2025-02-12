Приглашения на работу за границей для новосибирцев выросли на 21%

В 2024 году жители Новосибирской области получили 17 тысяч приглашений на иностранные вакансии, что на 21% больше, чем в 2023 году.

В целом по России количество таких предложений увеличилось на 34%, составив 769 тысяч.

Чаще всего новосибирцев приглашали на работу в Казахстан (31% или 5,2 тыс. приглашений), Беларусь (18% или 3 тыс.), Турцию (8% или 1,4 тыс.), Грузию (7% или 1,2 тыс.), Узбекистан (6% или 1 тыс.), Китай и ОАЭ (по 4% или 0,7 тыс.), Кыргызстан (4% или 0,6 тыс.) и США (3% или 0,5 тыс.).

Особенно возрос интерес к специалистам из Новосибирской области в Китае: в 2024 году зафиксировано 758 приглашений, что в 5,5 раз больше, чем в 2023 году.

Самыми востребованными специалистами являются менеджеры по продажам и по работе с клиентами. Средняя предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях составила 51,7 тыс. рублей, а самым высоким заработком отличались предложения для DevOps-инженеров (226 тыс. рублей).