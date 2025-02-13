Новосибирская область возглавила производство мяса птицы в Сибири

Лидером в производстве мяса птицы в Сибири стала Новосибирская область.

По данным Новосибирскстата, в прошлом году Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по производству мяса и субпродуктов домашней птицы, выпустив 73 тысячи тонн продукции, что на 5,9% больше, чем в 2023 году.

Регион обеспечивает 20,7% от общего объема производства в округе, при этом большая часть продукции — замороженное мясо, включая продукты для детского питания.

Напомним, что у незаконных торговцев в Новосибирске изъяли мясо, мед и незамерзайку