Отменен заочный приговор застройщикам из Новосибирска, депортированным из Камбоджи

Об отмененном приговоре застройщикам, которых депортировали из Камбоджи, сообщили в Новосибирске.

Как сообщает «Коммерсантъ», супруги Котляровы, организаторы ЖСК «Держава», были депортированы из Камбоджи в 2024 году при содействии Интерпола после того, как находились в международном розыске. В 2015 году их заочно приговорили к 15 и 9 годам лишения свободы соответственно за мошенничество в сфере долевого строительства.

С 2002 по 2009 год они заключали фиктивные инвестиционные договоры с новосибирцами, которые платили деньги на участие в строительстве, но работы не велись. Ущерб составил почти 200 млн руб.

Теперь они предстоят перед судом лично.

Напомним, что в Новосибирске будут судить мужчину, по вине которого трое погибли при пожаре