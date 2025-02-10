В Новосибирске будут судить мужчину, по вине которого трое погибли при пожаре

Мужчина не выключил неисправный чайник.

По версии следственных органов, обвиняемый в ночь с 23 на 24 февраля 2024 года, находясь у себя дома, употреблял алкоголь. Чтобы подогреть воду, он использовал неисправный электрический чайник, у которого была нарушена кнопка выключения. Включив устройство в розетку, подсудимый заснул, что привело к возгоранию чайника и близлежащих предметов мебели.

Неосторожные действия обвиняемого стали причиной пожара в квартире. В результате воздействия высокой температуры и пламени погиб мужчина, находившийся в помещении.

Кроме того, из-за распространения дыма произошел инцидент в квартире, расположенной над сгоревшей, в результате которого погибли двое взрослых и один несовершеннолетний ребенок.

Уголовное дело будет передано в Дзержинский районный суд города Новосибирска для дальнейшего рассмотрения по существу.