Бойцам СВО из Новосибирска выплатят 1 млн рублей за захват танков НАТО

В Новосибирске опубликовали перечень дополнительных выплат бойцам в зоне СВО.

В Новосибирске был опубликован перечень дополнительных выплат для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили на сайте kontrakt.nso.ru, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В зависимости от выполненных боевых задач, бойцы могут рассчитывать на различные суммы:

• 1 миллион рублей — за захват танков Leopard, Abrams или Challenger;

• 300 тысяч рублей — за уничтожение самолета или ракетных комплексов HIMARS и «Точка У»;

• 200 тысяч рублей — за сбитый вертолет;

• от 100 до 500 тысяч рублей — за уничтожение танка;

• 50 тысяч рублей — за уничтожение самоходной бронетехники, ПВО или беспилотника;

• 50 тысяч рублей — за каждый километр продвижения в составе штурмовой группы;

• 8 тысяч рублей — за каждые сутки участия в активных наступательных действиях.

Напомним, что сразу после подписания контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Подробности в материале.