В Новосибирске Андрей Панфёров жёстко отреагировал на критиков СВО

Бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров высказал мнение, как он относится к гражданам, критикующих СВО и действия российского государства.

«Я вообще не могу, честно говоря, этих людей понять. Почему? Потому что, критикуя действия главы нашей страны, Вооружённых сил, необходимо понимать, что нас втянули в эту кампанию. Так же, как было в Афганистане. Создали такие условия ребята, которые сидят в США. Когда говорили про план Бжезинского, как раз он сработал, скажем так, в 2021−2022 годах. Полностью поставили такие условия, что нам не начинать было нельзя, потому что в нашу сторону была бы агрессия. Однако я вижу, как меняется обстановка. Когда мы прибыли с «Вегой» дроны использовали только на 20%. Сейчас же многие виды вооружения фактически не задействованы, потому что, если, например, бронеобъект выходит куда-то, его сжигают, бьют его моментом. Там совершенно сейчас другая тактика применения сил и средств», – заявил Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм.

По его словам, русскоязычное население на Украине страдало несколько лет и задача защитить их.

«Буфер между Украиной и нами, вот даже если говорить про эти республики, он был необходим. Обстрелы были постоянные. Ну и, в общем-то, сколько уже можно было вести какие-либо переговоры, о чем-либо говорить? Нас не слушали. Что касается предателей – они всегда были. Помните, власовцы были, и коллаборанты, поэтому удивляться, что в этой ситуации кто-то будет плевать в сторону страны не стоит, это обычная вещь», – рассуждает Андрей Панфёров.

Ранее он заявил, что СВО может завершиться в 2025 году.