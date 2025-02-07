В Новосибирске бизнес-омбудсмен Панфёров заявил, что СВО может закончится в 2025 году

Бывший командир батальона «Вега», бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров заявил, что вполне вероятен финал спецоперации в этом году. Однако делать окончательные прогнозы пока рано.

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Большая часть целей России уже достигнута. Но пока мы полностью не освободим ДНР, ЛНР и Херсон говорить о победе рано. Сейчас Запад всячески пытается раскачать ситуацию, и нам надо решить эти задачи, опередить их. Думаю, что СВО не будет длиться еще несколько лет. Мы сейчас заканчиваем эту активную наступательную базу и освобождением территорий. Думаю, что за этот год с большой долей вероятности СВО может закончится, но проблем не уменьшится. Будет длительный период реабилитации страны. Готовы ли мы к этому и готова ли исполнительная власть? Хотелось бы думать, что да», – заявил в эксклюзивном интервью Сиб.фм экс-комбат «Веги», бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров.

Напомним, ранее Заксобрание Новосибирской области лишило полномочий первого вице-спикера Андрея Панфёрова, который занимал этот пост с 2015 года. В феврале его назначили и.о уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.