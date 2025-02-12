74% мужчин из Новосибирска совершают спонтанные покупки

Аналитики Авито провели опрос среди мужчин Новосибирска перед запуском федеральной распродажи «Безграничная Хватамба», которая начнется 10 февраля.

Результаты показали, что 74% мужчин совершают спонтанные покупки, при этом чаще всего это наблюдается у молодых людей до 24 лет.

В среднем новосибирские мужчины покупают товары (кроме продуктов) раз в пять дней, при этом 39% делают покупки раз в неделю. Среди самых популярных покупок — одежда (37%) и товары для питомцев (34%).

Большинство мужчин (55%) заявили, что просмотр онлайн-площадок занимает у них менее часа в месяц, что значительно ниже среднего показателя по России, где каждый третий пользователь проводит около часа в день за дримскроллингом.

Мужчины также чаще покупают товары для себя (65%), но 45% совершают покупки для своей семьи. Большинство предпочитают заказывать товары онлайн (70%), а только 10% посещают торговые центры и офлайн-магазины.