Смена лого ФК «Сибирь» не устроила фанатов клуба

Обновленный логотип сибирского футбольного клуба разжег споры между болельщиками команды, часть осталась не довольна новой эмблемой команды.

Недавно новосибирский футбольный клуб вернул своё предыдущее название, а также продемонстрировал свой новый логотип. Однако далеко не все фанаты оценили ребрендинг эмблемы, некоторые посчитали, что дизайн очень уж схож с лого итальянского клуба «Наполи».

Фото: Скриншот с видео

В официальном telegram-канале состоялся опрос, в рамках которого установили, что обновлённая эмблема устраивает 54% фанатов, 28% высказались против, оставшиеся 28% приняли решение воздержаться от голосования.

Особо негодующие болельщики считают, что новый логотип рисовал пятилетний ребёнок и старый был в разы лучше.

Ранее Сиб.фм писал о том, что к 1 июля ФК «Новосибирск» сменит свое название на «Сибирь».