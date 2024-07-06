Суд предложит детям Прилучного и Муцениеце самостоятельно выбрать, с кем из родителей жить

Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предстоит самостоятельно выбрать, с кем из родителей они будут жить.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 4 июля прошло заседание по поводу места проживания 7-летней Мии и 11-летнего Тимофея. Агата Муцениеце не смогла присутствовать на заседании, объяснив это тем, что ей нужно отдохнуть после съемок. Следующее заседание состоится 29 августа, и именно тогда дети примут окончательное решение.

Как пишет телеграм-канал, новосибирский актер Павел Прилучный хочет взять на себя ответственность за воспитание детей, чтобы избежать обязанности платить алименты бывшей супруге. В настоящее время дети живут с матерью и нечасто видятся с отцом.

Агата Муцениеце недовольна тем, что Павел выплачивает ей ежемесячно лишь 100 тысяч рублей, несмотря на его высокие доходы. Если суд примет решение о том, чтобы дети жили с Прилучным, то Агате придется выплачивать алименты.

Напомним, что бывшая жена новосибирского актера Прилучного призвала его «принять» поражение в суде об алиментах.