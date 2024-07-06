В Новосибирске агроному Шубина поделалась с дачниками секретом борьбы с вредителями

С наступлением дачного сезона, садоводы зачастую теряют посадки из-за вредителей. Эксперт из Новосибирска Людмила Шубина рассказала изданию «АиФ-Новосибирск» один из самых эффективных способов противостоять ненавистным насекомым.

Кандидат сельскохозяйственных наук и старший научный сотрудник Шубина считает, что один из самых эффективных способов борьбы будет перекоп почвы совместно с внедрением пожневных остатков в виде компоста или ботвы, капусты и листьев свеклы. Важно также максимально измельчить землю.

Как считает эксперт, перекоп почвы – это прекрасный метод противодействия насекомым. Людмила Шубина предостерегает дачников от обильного полива грядок, так как после появляется большая вероятность появления слизней в верхних слоях почвы, которые съедают практически всё на своём пути. Перекопка поможет вытащить их вместе с отложениями.

Вредителей также могут привлечь и грибные заболевая плодовых деревьев, чтобы этого избежать, нужно пред зимой обработать все подобные деревья. Процесс не самый сложный, необходимо всего лишь взять раствор мочевины примерно 500 грамм на одно ведро воды и обработать стволы, ветки и кусты, предварительно убрав уже сгнившие плоды. Делать это лучше в холодную погоду.

Ранее Сиб.фм писал о том, что агроном Шубина рассказала новосибирцам о борьбе с тлей на капусте.