В Новосибирске на ул. Хилокской снесут четыре летних кафе и беседку

По информации городской администрации в планах демонтировать самовольно построенные объекты в Ленинском районе. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии.

Под снос попадут следующие сооружения: четыре кафе, а также летняя беседка находящиеся по адресу улица Хилокская, 9/1. Такое решение было принято после того, как комиссия по вопросам устранения нестационарных объектах провела ряд проверок.

Постройки не проходили по части пунктов Положения о нестационарных объектах.

Стоит отметить, тот факт, что владельцы сами могут разобрать свои кафе и беседку, на это им была дана неделя с момента появления информации на сайте городской администрации. Исходя из этого постройки должны быть демонтированы к 12 июля 2024 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стали известны новые подробности об угрозах мигрантов жителям Новосибирска на Хилокском жилмассиве.