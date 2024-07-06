В Новосибирске пару унесло течение на Оби

6 июля сотрудникам МЧС удалось спасти женщину и мужчину которых унесло течением. Как сообщается пара плавал на сапборде и не справилась с течением рении.

Фото: МАСС

Работники МАСС оперативно отреагировали на сообщение о помощи паре которая решила поплавать на сапборде и в ходе проведения досуга потеряла весло из-за чего течением их начало уносить всё дальше от берега, однако спасатели вовремя успели и вытащили попавших в беду мужчину 1990 года рождения и женщину 1991 года. С ними была проведена беседа, касающаяся безопасности на воде.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирские сотрудники МЧС спасли туристов, которые попали в шторм на Обском море.