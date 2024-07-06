В Новосибирске потратят 3,7 миллиона рублей на постройку модульных пунктов охраны на проспекте Дзержинского 69/2

Городская администрация ищет подрядчика готового установить несколько модульных полицейских пункта. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком проекта выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Основные требования к подрядчику – это установка модульных зданий, где будут работать правоохранители. Пока в планах установка 3 подобных модулей. Стоит отметить, что в соответствии с требованиями заказчика постройки должны быть оборудованы антивандальными ставнями, а также иметь остекление из алюминиевых профилей.

Со стороны фасада должны чётко виднеться надпись «Полиция» и логотип ведомства. В темное время суток он должен освещаться светодиодными прожекторами.

В случае заключения подрядчиком контракта, он обязуется установить здания по адресу проспект Дзержинского, 69/2 в течение двух месяцев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске полиция разыскивает мужчину, укравшего 100 тысяч рублей в торговом центре.