В Новосибирске сотрудники ГАИ устроили рейд по должникам и наркоманам на дорогах

5 июля на дорогах города прошёл рейд по выявлению водителей с тонировкой, а также без номерных знаков.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции были замечены также судебных приставы и работники ФСКН с собаками.

В ходе рейда были задержаны недобросовестные водители, которые уже не в первый раз управляли автомобилем, не имея на нём номеров. Часть машин были эвакуированы с помощью специальной техники, а владельцы авто доставлены в ближайшее отделение полиции.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сотрудники ГИБДД напомнили о лишении прав за неправильный обгон колонны.