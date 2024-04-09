Сотрудники ГИБДД напомнили о лишении прав за неправильный обгон колонны

Стало известно, что будет за обгон целой колонны машин.

Портал njcar.ru, ссылаясь на представителя ГИБДД, сообщил, как правильно и аккуратно совершить обгон колонны машин, чтобы не нарушить правила дорожного движения.

В первую очередь, самое главное — это не превышать скорость и соблюдать требования разметки и дорожных знаков. Водитель, собирающийся выполнить обгон, должен удостовериться в том, что полоса движения, на которую он собирается перестроиться, свободна на достаточном расстоянии, чтобы не создавать опасности для других участников движения.

Сотрудники ГИБДД также напомнили, что запрещено обгонять автомобиль, который уже начал маневр обгона, то есть когда водитель уже перестроился на встречную полосу, согласно ПДД, остальные водители не имеют право его обгонять.

В таком случае, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за двойной обгон выставляется штраф до 5 000 рублей или лишение водительского удостоверения.

Напомним, что сотрудники ГИБДД штрафовали новосибирцев с тонировкой стекол 5 апреля.