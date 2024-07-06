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общество

В Новосибирске супругам заплатят 50 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни

Фото: freepik.com

О приятном подарке от государства на столь значимую дату сообщили в мэрии города.

В праздничный день паре будет выслано приглашение прибыть в ЗАГС или Дворец бракосочетания и принять поздравления там, а также им вручат благодарственное письмо. Снимки самых крепких пар будут вывешены на городской доске почёт.

Получить денежный подарок могу лишь те супруги, которые не меньше 10 лет прожили в Новосибирске, имеют гражданство РФ, ранее не были судимы и заполнили все необходимые документы в районной администрации.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стало известно, сколько новосибирцы тратят на свадьбы.

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Роман Чугаев
Журналист

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