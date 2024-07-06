В Новосибирский самолет ударила молния

Во время вылета из Москвы в самолет компании S7 попала молния. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Молния ударила в самолет, который летел из Москвы в Новосибирск. На послеполётном осмотре были обнаружены следы разряда молнии, по версии экспертов, Airbus A321 получил удар во время взлёта, в столице на тот момент был ураган. Молния никак не повлияла на работу систем боинга, он продолжил полёт и успешно приземлился в Новосибирске. На данный момент самолёт снят с эксплуатации и отправлен на диагностику.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирец устроил в самолёте скандал из-за ручной клади соседа.