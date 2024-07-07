7 июля в Новосибирском зоопарке отмечают день рыси

Уже на протяжении многих лет в первое воскресенье июля Новосибирский зоопарк празднует день рыси. Всех посетителей зоопарка в этот день ждут множество интерактивов, розыгрышей и подарков. Пишет издание infopro54.ru.

В честь этого не самого обычного праздника, сотрудники парка поделились семью самыми интересными фактами о жизни данного вида семейства кошачьих.

Слуховой аппарат рыси очень сложная система, одним из доказательств этому служат кисточки на кончиках ушей их основная задача управлять звуковыми волнами. Благодаря им зверь всегда может различить шаги животных и людей, а также услышать даже разницу в дыхании тех, кто его окружает.

Рыси отлично умеют вскарабкиваться на деревья и также превосходно плавают.

Зрение рыси позволяет ей разглядеть самые мельчайшие детали при этом находясь в полной темноте.

Не смотря на тот факт, что зачастую это вид хищников ведет одиночный образ жизни, при появлении потомства, самец не покидает свою самку и ухаживает за ней и малышами.

Рысь по праву считают одним из самых северных представителей всего кошачьего вида. Тело плотное и короткое, высокие курные лапы дают ей возможность перемещаться по рыхлому снегу не опасаясь того, что есть возможность провалиться в него.

Издревле принято считать, что рысь это одно из умнейших существ на планете именно поэтому данный вид кошачьих у многих народов связан с удачей и хорошим знаком.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в зоопарке Новосибирска установили фотозону с белыми медведями.